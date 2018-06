Trickfilmfestival Stuttgart gestartet

Deutschlands Trickfilm-Branche blickt nach Stuttgart: Auf dem zentralen Schlossplatz ist am Dienstag das 22. Internationale Trickfilmfestival gestartet.

1000 Animationsfilme wetteifern bis zum Sonntag um Preisgelder von mehr als 60 000 Euro. 1800 Kurz- und Langfilme waren eingereicht worden, die besten werden gezeigt. Bleibt es einigermaßen trocken, wird der kostenlose Open-Air-Kinospaß die geschätzten Besucherzahlen nach oben treiben.

Täglich gibt es Programm auf der riesigen Leinwand: vom experimentellen Kurzfilm bis zu Kassenschlagern wie „Das magische Haus“, „Toy Story“, „Paddington“ oder am 9. Mai „Baymax - Riesiger Robowabohu“. Im vergangenen Jahr kamen etwa 85 000 Besucher. So viele werden auch diesmal wieder erwartet. Parallel zum Trickfilmfestival trifft sich die Branche bis Freitag zum Fachkongress FMX.

Die Schauspiel-Prominenz tummelt sich etwa beim Deutschen Animationssprecherpreis, der am 7. Mai verliehen wird. Nominiert sind Elyas M'Barek für „Paddington“, Carolin Kebekus, die in „Der kleine Drache Kokosnuss“ das Stachelschwein Mathilda gesprochen hat, und Ralf Schmitz für den Zwerg Sunny in „Der 7bte Zwerg“.

22. Internationales Trickfilmfestival

fmx