Travolta distanziert sich von alten Filmerfolgen

Entlang der B32 zwischen Oberau und Alt-Karbach soll auf der Länge von etwas mehr als einem Kilometer ein Radweg entstehen. Zwar soll dieser erst im kommenden Jahr gebaut werden. Verkehrsteilnehmer werden davon aber schon deutlich früher etwas merken – unter anderem durch eine Sperrung der B32 in diesem Sommer. Die ersten Arbeiten starten in der kommenden Woche, am 2. Juli, und sollen bis Ende September andauern.

Der Radweg selbst wird später in Oberau an der Einmündung der B32 bei der Gemeindestraße nach Pfärrich beginnen, ...