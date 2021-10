Travis Barker und Kourtney Kardashian posten Verlobungs-Foto

Reality-Star Kourtney Kardashian (42) und Musiker Travis Barker (45) halten als frisch verlobtes Paar nicht zurück.

„Meine Verlobte“ schrieb Barker am Mittwoch auf Instagram mit einem Rosen- und Herzemoji zu romantischen Fotos des Paares. „Mein Lieblingsmensch in der Welt, mein Verlobter“, kommentierte Kardashian den Eintrag. Auch sie veröffentlichte eine Reihe Fotos auf Instagrammit dem Vermerk, sie sei in der Nacht ständig aufgewacht, in dem Glauben, es sei nur ein Traum.

Schon am Sonntag hatten die beiden drei Fotos von sich mit dem Kommentar „Für immer“ veröffentlicht. Auf den Bildern ist das Paar am Strand zu sehen, inmitten eines riesigen Arrangements aus roten Rosen und Kerzen. Kardashian und Barker umarmen sich zwischen den Blumen. Für eine Verlobung der beiden sprachen auch die vielen Glückwünsche, unter anderem von Barkers jüngster Tochter Alabama und von Kourtneys jüngerer Schwester Kim Kardashian. Nach US-Medienberichten machte Barker den Antrag am Sonntag im kalifornischen Montecito.

Die Unternehmerin und der Blink-182-Schlagzeuger hatten ihre Beziehung im Februar öffentlich gemacht. Beide haben jeweils drei Kinder aus vorangegangenen Beziehungen.

