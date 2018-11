Trauer in Wenden - Getöteter Schüler wird beerdigt

Von Schwäbische Zeitung

Was wurde da kürzlich für ein Gerät in der Ehinger Bahnhofstraße an einem Pfosten unterhalb eines Verkehrsschilds montiert? Das haben sich einige Ehinger gefragt, die auf das kleine Gerät, einem Beamer gleich, aufmerksam geworden sind.

„Die Stadt hat am Mittwoch, 31. Oktober, zwischen 7 und 11 Uhr, in der Bahnhofstraße eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt“, erklärt Stadtpressesprecherin Bettina Gihr. „Zum Einsatz kam ein neues (angemietetes) Messsystem: ,Leivtec’ Radarmessung.