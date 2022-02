Schweigeminute und Glockengeläut für getötete Polizisten

Mit einer Schweigeminute und teils bei Glockengeläut haben viele Polizeibeamte und Bürger am Freitag der beiden in der Westpfalz erschossenen Polizisten gedacht.

Parallel mit dem Beginn einer internen Trauerfeier der Polizei im pfälzischen Kusel war am Vormittag bundesweit eine Schweigeminute geplant. In Rheinland-Pfalz etwa hatten alle Polizeipräsidien ihre Beamten dazu aufgerufen, wie das Innenministerium mitteilte.

„Auch von uns sind mehrere Dutzend in Mainz raus auf den Schillerplatz gegangen“, sagte ein Ministeriumssprecher. Vor seinen Augen hätten auch eine Straßenbahn und ein Bus mit Warnblinklicht vorübergehend stillgestanden. Ebenfalls in Mainz beteiligte sich an der Schweigeminute der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Ahr-Flutkatastrophe im Juli 2021.

In vielen Türmen katholischer und evangelischer Kirchen etwa in der Pfalz und im Saarland sollten zugleich die Glocken läuten. „Ich habe es gerade in St. Wendel gehört“, sagte zum Beispiel eine Sprecherin der Evangelischen Kirchenkreise an der Saar. Superintendent Markus Karsch vom Kirchenkreis Saar-Ost hatte zuvor mitgeteilt: „Unsere Glocken rufen die Menschen zu Andacht und Gebet, ganz persönlich und auch in der Gemeinschaft. In den Kirchen, zuhause, in der Schule oder am Arbeitsplatz. Als Zeichen der Mitmenschlichkeit, gegen die Gewalt.“

Am vergangenen Montag waren eine 24-jährige Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle nur wenige Kilometer von Kusel entfernt erschossen worden. Seit Dienstag sitzen zwei Saarländer wegen Verdachts auf gemeinschaftlichen Mord in Untersuchungshaft. Die Ermittler vermuten, dass sie Jagdwilderei vertuschen wollten.

© dpa-infocom, dpa:220204-99-973305/6

© dpa-infocom, dpa:220204-99-973305/6