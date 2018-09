Transportflugzeuge und Tornados gegen Moorbrand

Einen großangelegten Rasthof mit Tankstelle, Waschpark, Systemgastronomie und Hotel-Garni soll an der „Abfahrt B 30 Nord“ entstehen. Zumindest, wenn es nach den Vorstellungen der Firma „Lupe GmbH & Co. KG“ aus Günzburg geht. Das Unternehmen hat einen vorhabenbezogenen Bebauungsantrag bei der Stadt beantragt. Der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) nimmt sich dem Thema in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 24. September, ab 18 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus an.