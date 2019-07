Transitstreit: Annäherung zeichnet sich ab

Im Streit zwischen Deutschland und Österreich über Transitverkehr zeichnet sich eine Annäherung ab. Wie die dpa aus Verhandlungskreisen erfuhr, sollen bei einem Treffen am Mittag in Berlin bei Verkehrsminister Andreas Scheuer konkrete Schritte vereinbart werden, um den Verkehr in Tirol und Bayern zu entlasten. Dabei gehe es zum Beispiel um eine stärkere Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene, um eine intelligentere Abfertigung. Im kleinen Grenzverkehr sollten Pkw mautfrei fahren.