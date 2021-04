Trailer zu „Nine Perfect Strangers“ mit Nicole Kidman

Wenn es so weitergeht, dürfte die Schallmauer von 200 Corona-Fällen in sieben Tagen demnächst gebrochen werden. Wie das Sozialministerium am Sonntagabend mitteilt, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis aktuell bei 194,1. Das ist der höchste Wert im April.

Gammertingen ist Spitzenreiter 507 Menschen haben sich im Kreis Sigmaringen aktuell mit dem Coronavirus angesteckt. Spitzenreiter ist nach wie vor Gammertingen mit nun 100 Infizierte, gefolgt von Bad Saulgau (67), Meßkirch (52), Pfullendorf (39), Stetten am kalten Markt (38) und ...