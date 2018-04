Trailer zu „Meg“: Hai-Horror mit Jason Statham

Mit diesem Monster-Hai kann „Jaws“ nicht mithalten: Der neue Trailer für den Science-Fiction-Film „Meg“ über einen vermeintlich ausgestorbenen Riesen-Hai schreckt mit einem über 20 Meter langen Raubfisch auf. Der Clip ist ein gruseliger Vorgeschmack auf den Kinostart im August.

Jason Statham (50, „The Transporter“) spielt einen Tiefseetaucher, der einem Forscherteam zur Hilfe kommen soll, nachdem ihre Tiefseestation von der monströsen Kreatur Megalodon angegriffen wurde.

Die Schauspielerinnen Li Bingbing („Transformers: Ära des Untergangs“) und Ruby Rose („Orange Is the New Black“) sind an Bord. Die Verfilmung des Bestseller-Romans von Steve Alten stammt von Jon Turteltaub („Das Vermächtnis der Tempelritter“, „Last Vegas“).

