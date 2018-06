Trailer von „Jurassic World“ veröffentlicht

Hollywood lässt erneut die Dinosaurier los: In den USA ist der erste Trailer für „Jurassic World“ veröffentlicht worden.

Die Hauptrolle für den Film, der im Juni 2015 in Deutschland und den USA starten soll, hat Chris Pratt („Guardians of the Galaxy“) übernommen, Regie führt der eher unbekannte US-Amerikaner Colin Trevorrow („Journey of Love - Das wahre Abenteuer ist die Liebe“).

„Jurassic World“ handelt von einem Dino-Vergnügungspark auf der Isla Nublar, der Insel, auf der bereits im Jahr 1993 der erste Teil der Reihe spielte. Neben den schon bekannten Sauriern zeigt der Trailer nun auch Wasser-Dinos.

„Jurassic Park“ von Regisseur Steven Spielberg galt vor zwanzig Jahren mit seinen revolutionären Spezialeffekten als Meilenstein für die Filmindustrie. 1997 und 2001 folgten zwei weitere „Jurassic“-Werke.

Trailer deutsch

Trailer englisch