Top-Quote für WM-Viertelfinale Belgien-Brasilien

Die Zukunft des Lammgartens an der Uferpromenade ist noch nicht entschieden. Zwar gingen in der vergangenen Woche diverse Gerüchte durch die Stadt, der Gemeinderat wolle den Biergarten dort erhalten, wenn es an die Ufergestaltung geht. Doch aus dem Technischen Ausschuss des Rates ist zu hören, dass dazu noch keinerlei Entscheidungen gefallen sind. Trotzdem sei das Gerücht nicht an den Haaren herbeigezogen.

Der Lammgarten ist eine Gaststätte, die aus dem ehemaligen Biergarten des Hotels Lamm entstanden ist.