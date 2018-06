Top-Diplomaten bereiten in Minsk Ukraine-Gipfel vor

Vor dem geplanten Ukraine-Gipfel morgen in Minsk wollen sich alle vier beteiligten Staaten noch einmal auf Beamtenebene treffen. Nach Angaben des Auswärtigen Amts sind für den Abend in Minsk Gespräche hochrangiger Diplomaten aus Deutschland, Russland, der Ukraine und Frankreich geplant. Ein ähnliches Treffen hatte es am Montag in Berlin gegeben. Außenminister Frank-Walter Steinmeier telefonierte heute mit seinen Kollegenaus Russland und der Ukraine. Dabei habe er um Kompromissbereitschaft bei den „offenen schwierigen Fragen“ geworben, sagte ein Sprecher.