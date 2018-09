Der 14 Jahre alte Schüler Tomohiro Iseda aus Japan ist Weltmeister im Kopfrechnen. Er setzte sich am Wochenende in Wolfsburg gegen 39 Mitstreiter durch. Das teilte Martina Flamme-Jasper vom Wissenschaftsmuseum Phaeno, dem Austragungsort des Wettkampfes, am Sonntag mit.

Der jüngste Teilnehmer war ein zwölfjähriger japanischer Schüler, der älteste ein 74 Jahre alter Pensionär aus Frankreich, sagte der Hauptschiedsrichter Ralf Laue. Der Informatikprofessor aus Zwickau (Sachsen) organisiert die Weltmeisterschaft alle zwei Jahre.

Zu den Disziplinen zählt zum Beispiel das Quadratwurzelziehen aus sechsstelligen Zahlen. Und auch diese aufwendige Multiplikations-Rechnungen zählten zu WM-Aufgaben: 14.130.214 x 17.981.822 oder 57.809.355 + 28 x 16.448.333.

Informationen der WM-Veranstalter

Phaeno Wolfsburg