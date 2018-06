Tommy Hilfiger setzt im Frühling 2013 auf Streifen

New York (dpa) - Designer Tommy Hilfiger (61) setzt im kommenden Frühling auf Streifen. In seiner Männer-Kollektion, die er am Freitagabend (Ortszeit) bei der New Yorker Fashion Week vorstellte, gab es viele Streifenapplikationen.

Auf Taschen durch mehrere Reißverschlüsse, auf Schuhen oder auch auf Blazern, auf denen sie sich durch unterschiedliches Material besonders absetzten. Die Variante des durchgehend vertikal gestreiften Anzugs versprühte einen Hauch von Schlafanzug-Look. Nach der Präsentation seiner 38 Modelle - meist in Beige- und Braun-Tönen und den für das Label typischen Farben Blau, Weiß und Rot - bekam Hilfiger viel Applaus. Seine Schau war eine von fast 100, die im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week noch bis Donnerstag stattfinden. Zum Abschluss zeigen die großen amerikanischen Designer Ralph Lauren und Calvin Klein ihre Entwürfe.

