Tom Tykwer stellt Filmepos „Cloud Atlas“ in Toronto vor

Toronto (dpa) - Der deutsche Regisseur Tom Tykwer („Lola rennt“) hat am Samstagabend (Ortszeit) beim 37. Toronto International Film Festival (TIFF) sein neues Werk „Cloud Atlas“ vorgestellt.

Tykwers Gemeinschaftsprojekt mit Lana und Andy Wachowski („Matrix“) verbindet in fast drei Stunden sechs Erzählstränge, verschiedene Schicksale und umspannt mehrere Jahrhunderte Menschheitsgeschichte.

Die Stars des Epos nach dem Roman von David Mitchell tauchten dabei immer wieder - manchmal kaum noch erkennbar - in unterschiedlichen Rollen auf. Tom Hanks wurde beispielsweise zum Ziegenhirten Zachary, zum Arzt Henry Goose und gibt den aufbrausenden Schriftsteller Dermot „Duster“ Hoggins. Halle Berry spielt mal Journalistin Luisa Rey, dann die mysteriöse Forscherin Meronym sowie die Frau eines alternden Komponisten.

Neben Hanks und Berry erschienen auch „Cloud Atlas“-Kollegen wie Susan Sarandon, Hugh Grant und Hugo Weaving zur feierlichen Weltpremiere des Filmes auf dem roten Teppich des TIFF.

Gefeiert wurde in Toronto das Stasi-Drama „Wir wollten aufs Meer“ des deutschen Regisseurs Toke Constantin Hebbeln. TIFF-Chef Cameron Bailey hatte den Streifen mit Ronald Zehrfeld, August Diehl und Alexander Fehling persönlich für das Programm ausgewählt.

„Es ist einer dieser unglaublich bewegenden deutschen Filme“, sagte Bailey vor der internationalen Premiere im ausverkauften Kinosaal. Hebbeln habe dieses beklemmende Stück Geschichte auf faszinierende Weise auf die Leinwand gebracht. „Für mich war die Einladung zum TIFF wie ein Ritterschlag“, verriet Hebbeln, dessen Studenten-Kurzfilm „Nimmermehr“ 2007 mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. „Seit ich denken kann, wollte ich hier einen Film vorstellen“, so der Regisseur.

„Wir wollten aufs Meer“ ist ab Donnerstag auch in deutschen Kinos zu sehen. Zehrfeld, Diehl und Fehling spielen darin drei junge Männer, die zu DDR-Zeiten als Matrosen der Handelsmarine anheuern wollen. Aus den Plänen, in die weite Welt zu segeln, wird aber nichts. Die Stasi taucht auf und will zwei der Freunde als Spitzel gewinnen, um den dritten auszuhorchen. Die daraus entstehende Spirale aus Verrat, Geheimnissen und Angst verändert das Leben der Freunde für immer.

Beim elftägigen Filmfest in Toronto werden bis zum 16. September insgesamt 289 Filme und 83 Kurzfilme aus 72 Ländern gezeigt. Deutschland ist mit 29 Filmen vertreten, darunter Dokus und Koproduktionen.