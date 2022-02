Lebensgefahr in den eigenen vier Wänden: Wo zu Hause tödliche Gefahren lauern

Auch wenn unser Alltag erheblich sicherer geworden ist als früher: Gerade im vertrauten zu Hause lauern tödliche Gefahrenquellen.

Spontan würden die meisten Menschen wahrscheinlich denken, dass es auf der Straße gefährlicher ist als in der eigenen Wohnung. Doch wenn es nach der Zahl der tödlichen Unfälle geht, dann sind es tatsächlich die eigenen vier Wände.

Bei den Verkehrsunfällen zählte das Statistische Bundesamt im vergangenen Jahr 2.848 Todesopfer. Mehr als viermal so viele, 13.056 Menschen, kamen dagegen bei einem häuslichen Unfall ums Leben.

Tödliche Unfälle zu Hause: Männer und Ältere besonders gefährdet

Ein Großteil von ihnen - 10.884 Personen - waren 75 Jahre alt oder älter. Mehr als 85 Prozent aller Haushaltsunfälle sind Stürze.

Gerade bei älteren Personen macht es daher Sinn, schon vorbeugend mögliche Stolper- und Rutschquellen auf Treppen, im Bad, in der Küche, im Schlafzimmer oder anderen Orten zu sichern und für gute Beleuchtung zu sorgen.

Bei Jüngeren unter 75 Jahren gilt: Es sterben wesentlich häufiger Jungen und jüngere Männer durch Unfälle zu Hause als Mädchen und Frauen.

So kamen 2019 beispielsweise 18 junge Männer zwischen 15 und 35 Jahren bei einem Sturz zu Hause ums Leben, aber keine einzige Frau in diesem Alter. Zwischen 35 bis 65 Jahren waren es etwa drei Mal so viele tödlich verunglückte Männer wie Frauen. Das dürfte damit zusammenhängen, dass Männer sich riskanter verhalten als Frauen.

Chemikalien: Gefährlich in Kinderhand

Bei Vergiftungen im Haushalt denken die meisten wahrscheinlich an von Kleinkindern getrunkenes Waschmittel oder Reiniger. Aber: "Man sollte nicht vergessen, dass alkoholische Getränke ganz weit vorne liegen bei den Vergiftungen", sagt Herbert Desel, Leiter der Fachgruppe "Expositionsbewertung von gefährlichen Produkten" am Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) im Gespräch mit Schwäbische.de.

Schwere Vergiftungen bei Kindern im Haushalt seien zum Glück selten geworden. Als in den 1980ern Spülmaschinentabs auf den Markt kamen, habe es noch zu schweren Verätzungen der Speiseröhren geführt, wenn Kinder die bunten Tabs aßen. "Danach hat die Industrie ihre Rezepturen umgestellt und viele Mittel sicherer gemacht", berichtet Desel. Die Mengen, die Kinder heute probierten, seien oft so gering, dass sie nicht im Krankenhaus behandelt werden müssten.

Mit Sorge beobachteten Experten allerdings neue Waschmittel in Form eines Gelkissens, das direkt mit der Wäsche in die Trommel gelegt wird. "Da die Konzentration relativ hoch ist, treten öfter mittelschwere Symptome auf", erklärt Desel.

Auch die Gefahr von Knopfzellen werde häufig unterschätzt. Die kleinen Batterien sind heute in vielen mobilen Geräten verbaut. Doch wenn Kinder sie verschlucken, können Knopfzellen in der Speiseröhre schwere Verätzungen hervorrufen.

Kleine Knopfbatterien werden leicht von Kindern verschluckt. (Foto: Christoph Schmidt)

Hoch toxisch sind zudem Backofenreiniger, Abfluss- und Grillreiniger. "Das sind starke Laugen, sie wirken ätzend", erklärt der Experte. Auch flüssige Grillanzünder und Lampenöle sind sehr giftig und sollten gut verschlossen und sicher vor Kindern aufbewahrt werden.

Gefährliche Chemikalien sind durch Piktogramme auf der Verpackung gekennzeichnet. Dabei steht auch ein 16-stelliger Code, der Unique Formula Identifier. Der Code verrät Details über die Rezeptur und gibt im Notfall wichtige Hinweise. "Bei einem Anruf in der Giftinformationszentrum sollte man den Code bereithalten. Der Code gibt eine bessere Einschätzung, ob jemand ins Krankenhaus gehen sollte oder nicht", sagt Desel.

Lebensmittel: Tödliche Verwechslungen

So viel sei vorweg gesagt: "Lebensmittel sind in Deutschland sehr sicher, da sie stark kontrolliert werden und es viele Gesetze und Regelungen in dem Bereich gibt", betont BfR-Experte Desel. Todesfälle im engen Zusammenhang mit giftigen oder verunreinigten Lebensmitteln sind daher hierzulande sehr selten.

Gefahr bestehe deswegen vor allem, wenn Verbraucher Lebensmittel nicht im normalen Markt einkaufen. So gehöre das Essen von giftigen Pilzen immer noch zu den häufigsten Todesfällen unter den Vergiftungen mit Lebensmitteln. Besonders häufig passiert das bei der Verwechslung des leberschädigenden Grünen Knollenblätterpilz mit Champignons.

Es geschieht auch nicht selten, dass Sammler im Wald Bärlauch mit anderen Pflanzen verwechseln und sich so selbst vergiften. So starben erst im vergangenen Frühjahr ein Mann aus Koblenz und ein 48-jähriger Münchner, nachdem sie jeweils Essen aus den Blättern der Herbstzeitlose zubereitet hatten, die sie für Bärlauch hielten.

Ausgerechnet ein Grundnahrungsmittel, das häufig auf dem Speiseplan steht, ist zur giftigsten Pflanze gewählt worden. Und tatsächlich muss man auch beim Kochen ein paar Dinge beachten.

Auch der falsche Umgang mit Zucchini, Kürbissen oder Gurken kann bei Hobbygärtnern zum Tod führen. Denn diese enthalten im natürlichen Zustand den Giftstoff Cucurbitacin. Dieser wurde weitgehend aus den Speisepflanzen herausgezüchtet, kann sich unter Umständen bei selbst gewonnenen Samen aber wieder verstärkt bilden.

Laien sollten deswegen das Saatgut im Fachhandel kaufen und das Gemüse nicht neben Zierkürbissen pflanzen. Da Cucurbitacin einen bitteren Geschmack hat, sollte bitteres Gemüse nicht weiter gegessen werden.

Vergiftungen mit Muscheln und Fisch sind in der EU laut Desel dank des europäischen Warnsystems RASFF und strenger Vorschriften in der Kühlkette selten. 2016 kam es dennoch zu einer Epidemie von Ciguatera, einer Vergiftung, die von tropischem Fisch hervorgerufen wird.

Rohes Fleisch und andere rohe Tierprodukte wie Eier und Rohmilch können sehr viele gefährliche Krankheitserreger enthalten. Dazu gehören die gerade für Risikogruppen gefährlichen Salmonellen.

Aber auch die Bakterien Campylobacter verursachen sehr häufig Erkrankungen, die neben Durchfall auch schwerwiegende Nervenerkrankungen (Guillain-Barré-Syndrom) oder Gelenkentzündungen hervorrufen können.

Diese Bakterien werden zwar durch Erhitzen abgetötet, aber eine gute Hygiene in der Küche ist dennoch wichtig, damit die Keime nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen, die roh gegessen werden. Das heißt: Hände, Messer und Schneidebretter und alle anderen Küchenutensilien sollten gründlich gewaschen werden.

Vorsicht giftige Doppelgänger: Bärlauch richtig erkennen. (Foto: Quelle: DPA-Themendienst/FONA-Verlag Grafik: Markus Fey)

In den vergangenen Jahren ist zudem die Gefahr durch Listerien gestiegen. Die dadurch verursachte Krankheit Listeriose führt besonders häufig zu Todesfällen, insbesondere bei Älteren, Neugeborenen und Kleinkindern sowie Menschen mit verminderter Immunabwehr. Listerien sind sehr anspruchslos und können sich sowohl bei Kühlschranktemperaturen sowie in Vakuumverpackungen vermehren.

Da eine Listeriose zu Fehl- und Frühgeburten führen kann, wird speziell Schwangeren geraten, auf Rohmilch und Rohmilchprodukten wie Käse, Rohwurst und rohes Hackfleisch sowie roher Fisch (zum Beispiel Lachs oder Sushi) zu verzichten. Das Gleiche gilt für Gerichte, die fertig gekauft und direkt gegessen werden, wie Fertigsalate aus dem Kühlregal.

Da auch in Deutschland Arsen in Reis und Reisprodukten wie Reiswaffeln nachgewiesen wurde, das potenziell Krebs auslösen kann, ist es empfehlenswert nicht zu viel davon zu konsumieren, insbesondere Kinder. Zudem sollte der Reis in reichlich Wasser gewaschen und gegart werden.

Gleiches gilt für Pyrrolizidinalkaloide (PA), die durch das unbeabsichtigte Miternten von Beikräutern in Kräuterteemischungen, Gewürzen und Salaten sowie pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel (unter anderem mit Johanniskraut) gelangen können.

PA können die Leber schädigen und Krebs auslösen. Verbraucher sollten deswegen auf Abwechslung achten und beispielsweise unterschiedliche Teesorten von verschiedenen Herstellern trinken, statt getrockneten Kräutern lieber frische verwenden und Kräuter wie Huflattich und Borretsch meiden.

Heizen, Gas und Feuer: Lautlose Killer

Im Januar 2017 fand ein Vater im fränkischen Arnstein seine beiden Kinder und vier ihrer Freunde tot in einer Gartenlaube. Die sechs Jugendlichen hatten einen Geburtstag feiern wollen, doch sie starben während der Party infolge einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Grund war der giftige Rauch von einem Stromgenerator, der für Innenräume nicht zugelassen und zudem mit einer selbst gebauten und fehlerhaften Abgasleitung ausgestattet war.

Der Fall in Arnstein ist ein besonders dramatisches Beispiel dafür, dass Sorglosigkeit im Umgang mit Feuer, Rauch und Gas tödliche Folgen haben kann. Immer wieder bringen sich ganze Familien in Lebensgefahr, weil im Wohnzimmer gegrillt, unsachgemäß Generatoren, Heizstrahler und Heizungsanlagen betrieben oder noch glühende Kohle oder Asche in Innenräumen abgestellt wird.

An einer Kohlenmonoxid-Vergiftung sterben jedes Jahr mehr als 500 Menschen in Deutschland, die Dunkelziffer könnte noch höher sein. Das auch als „silent killer“ bekannte Gas ist besonders tückisch, weil es unsichtbar und geruchslos ist und sehr schnell zu Bewusstlosigkeit und zum Tod führt. Aber auch eine niedrigere Konzentration über eine längere Zeit hinweg eingeatmet kann zu schweren Folgeschäden führen – wie Herzinfarkten, Psychosen, Lähmungen und Parkinson.

Eine regelmäßige Überprüfung und Wartung von Feuerstätten und Heizungsanlagen durch Fachleute ist deswegen dringend geboten. Zudem helfen Kohlenmonoxid-Melder in Schlaf- und Wohnzimmern sowie in Räumen mit Kaminen, Öfen und Heizungsanlagen, die Gefahr rechtzeitig zu erkennen. Grills, Feuer und Kerzen sollten immer vollständig gelöscht werden. Zudem sollten sich in jedem Raum Rauchmelder befinden.

Holzpellets können bei falscher Lagerung Kohlenmonoxid bilden. (Foto: Patrick Seeger/dpa)

Gerade bei Pelletheizungen ist Vorsicht geboten. Denn schon bei der Lagerung kann von den kleinen Holzstäbchen Kohlenmonoxid (CO) ausgestoßen werden. So starb im Januar 2021 eine Frau im fränkischen Gemünden, weil das CO aus einem Pellet-Lager im Keller in ihr Schlafzimmer gelangt war. Hier ist ein Kohlenmonoxid-Melder besonders sinnvoll.

Auch bei Kaminöfen kann Kohlenmonoxid entstehen, wenn beispielsweise zu viel Holz hineingelegt oder die Luftzufuhr falsch eingestellt wird. Denn CO bildet sich immer dann, wenn bei der Verbrennung von Kohlenstoff zu wenig Sauerstoff vorhanden ist.

Die mehr als 11 Millionen Kaminöfen in Deutschland stoßen laut Umweltbundesamt inzwischen sogar mehr schädlichen Feinstaub aus als der gesamte Straßenverkehr. Feinstaub kann unterschiedliche Krankheiten wie Asthma, Krebs oder Schlaganfälle verursachen. Beim Verbrennen von organischem Material wie Holz, Kohle oder Öl bilden sich zudem polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die Krebs auslösen, das Erbgut verändern und die Fruchtbarkeit beeinflussen können. Fehler bei der Nutzung von Kaminfeuer beeinflussen die Menge an auftretenden Schadstoffen stark.

Deswegen empfehlen manche Experten, Kamine und Holzöfen gar nicht mehr zu benutzen. Das gilt insbesondere, wenn sich Kinder und Schwangere im Haushalt oder in der Nachbarschaft befinden, da Kinder mehr Schadstoffe wie PAK aufnehmen als Erwachsene. Pellet- und Kaminöfen sind außerdem umwelt- und klimaschädlich.

Erste Symptome von Vergiftungen sind bei vielen Gasen Kopfschmerzen und Schwindel, daneben auch Übelkeit und Mattigkeit. Wer solche an sich und anderen bemerkt, sollte sofort Türen und Fenster öffnen, das Gebäude verlassen und den Notruf 112 wählen. Auch die Nachbarn sollten benachrichtigt werden.