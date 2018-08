Ergebnislos abgebrochen wurde die Suche nach einem Mann im Bodensee am Freitagabend in Überlingen. Dort war ein Schwimmer im See gesichtet worden, der aber plötzlich nicht mehr zu sehen war. Die Rettungskräfte wurden daraufhin alarmiert. Neben den Kräften der Wasserschutzpolizei waren 18 DRK-Helfer, 15 Feuerwehrleute und 47 DLRG-Einsatzkräfte aus dem Bodenseekreis und dem Landkreis Konstanz sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Zeugen hatten auf Höhe des Seebades Überlingen-West einen Schwimmer gesehen, der nach erneuter ...