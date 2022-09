Tiroler Kurzurlaub mitGourmet-Menü zu gewinnen

24 Uhr die Telefonnummer 01379/880030 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Fest- oder Mobilfunknetz) und das Stichwort „Böglerhof“ sowie Name, Adresse und eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmen die Gewinner der Veröffentlichung ihres Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz:

Mitten im Tiroler Alpbach steht das Viereinhalb-Sterne-Genießerhotel Böglerhof. Das beschauliche Alpbach liegt auf einem sonnigen Plateau im gleichnamigen Tal und wurde wegen seines einheitlichen Holzbaustils sowie der bezaubernden Blumenpracht zum „schönsten Dorf Österreichs“ gekürt.

Das Highlight unserer heutigen Verlosung aber ist das Hotel selbst. Familie Duftner hat ihrem Böglerhof den Zusatz „pure nature resort“ verpasst, denn in der Hotelanlage findet sich viel grün in Form einer gepflegten Gartenanlage. Die Grundmauern des Haupthauses stammen aus dem zwölften Jahrhundert, das Innenleben präsentiert sich stilvoll-heimelig, aber auch modern. Außerdem gibt es einen Wellnessbereich mit In- und (ganzjährig beheiztem) Outdoor-Pool sowie einer Saunalandschaft. Berühmt ist der Böglerhof weit über die Region hinaus für seine Fuggerstube aus dem 15. Jahrhundert, die den Rahmen für die Fine-Dining-Menüs von Hansi Treichl bildet. Wir verlosen heute zwei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Gourmetpension im Böglerhof sowie ein Vier-Gang-Dinner im Haubenrestaurant Fuggerstube.