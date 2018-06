Tina Fey will Hauptrolle in „The Muppets“-Fortsetzung

Los Angeles/Berlin (dpa) - Die US-Komikerin Tina Fey (42) verhandelt über die weibliche Hauptrolle in der Fortsetzung des Films „The Muppets“. Das berichtet das US-Magazin „The Hollywood Reporter“ am Mittwoch.

Fey würde zusammen mit Komiker-Kollege Ricky Gervais (51) neben den lustigen Puppen in dem Film zu sehen sein. Diese gehen in der Fortsetzung des Films auf eine Reise nach Europa, schreibt das Magazin. Fey moderiert am Sonntag die Verleihung der Golden Globes, zusammen mit ihrer Kollegin Amy Poehler. Das Frauen-Duo löst ausgerechnet Ricky Gervais nach drei Auftritten ab.

Bericht „The Hollywood Reporter“