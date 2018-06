Tights-and-Shorts-Look als neuer Trend?

Männer in Strumpfhosen: Von der sogenannten Meggins (der Leggins für Männer) war schon vor Jahren die Rede und der Athleisure-Trend (funktionale Sportbekleidung auch im Alltag) gilt ja sowieso als Mega-Modetrend, möge mancher sich auch dafür fremdschämen.

Immer öfter zu sehen sind jetzt auch enge Thermolauftights oder Laufleggin(g)s mit pludernden Shorts darüber: der sogenannte Tights-and-Shorts-Look. Designer behaupten ihn schon länger als angesagt, doch wird er dieses Jahr tatsächlich zum Massentrend? Bisher sah man Thermoleggings mit kurzer Hose vor allem als Kluft bei manchen Fahrradkurieren, Joggern im Winter sowie Fußballern oder Basketballern.

Nun scheint der beim Workout etablierte Look auf der Straße anzukommen. Er wird auch beim Shoppen, Ausgehen, sogar in Clubs, etwa in Berlin, getragen. Offen bleibt die Frage, ob die meist jungen Herren das wirklich schön finden oder einfach nur schön warm. Oder ob sie mit der Shorts ihren Schritt kaschieren wollen, in dem sich in enger Hose einiges abzeichnet, was ihnen jemand wegschauen könnte.