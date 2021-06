Tiffany Haddish spielt Sprint-Ikone Florence Griffith Joyner

Wie hat sich Ihr Leben durch Corona verändert? Mit ihrer weltweit angelegten Umfrage "Life with Corona" - also "Leben mit Corona" - wollen die Entwicklungsforscherin Anke Hoeffler von der Universität in Konstanz und ihre Mitstreiter herausfinden, wie Menschen mit den Herausforderungen der Corona-Krise umgehen.

Wie sind Sie der Krise ausgesetzt? Welchen Folgen hatte der Lockdown auf die körperliche und die mentale Gesundheit? Wer ist besonders von Depressionen betroffen?