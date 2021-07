Grasende Ziegen mit guten Karrierechancen

Marco Zacharias und Sebastian Fritz freuen sich, wenn ihre Mitarbeiterinnen meckern. Meist sind die Zwergziegen gut drauf, haben kaum Scheu vor Menschen. „Unsere Mitarbeiterinnen“, das sagen Zacharias und Fritz wirklich, wenn sie über die Tiere reden - denn die Herde hält vor allem Streuobstwiesen instand.

Die beiden Männer lassen die tierischen Rasenmäher auf eigenen Grundstücken in Baden-Baden herumlaufen. „Auch Nachbarn haben schon angefragt“, berichtet Zacharias. Und ab Juli steht ein Großauftrag an: Eine Firma aus der Umgebung hat angefragt, ob die beiden ihre Ziegen nicht dort auf Wiesen grasen lassen wollen.

Marco Zacharias (l) und Sebastian Fritz sitzen auf einer Freifläche im Baden-Badener Ortsteil Varnhalt inmitten von Zwergziegen ihrer Herde. Die Tiere sollen auf Wiesen die Hecken, Büsche und das Gras abfressen. (Foto: Uli Deck/dpa)

Angefangen hat das Projekt vor fünf Jahren mit einer wahrhaften Schnapsidee, sagt Zacharias. Um wuchernden Brombeeren auf dem eigenen Gelände Herr zu werden, kamen sie auf die Idee, Ziegen anzuschaffen. „Die fressen am liebsten Hecken“, erklärt Fritz.

Anschaffung mit Überraschungseffekt

Sie kauften zwei Tiere - doch beide waren trächtig. „Was wir nicht wussten.“ Mit der Zeit - und später absichtlich - wuchs die Herde auf 16 Zwergziegen an. Im Moment haben nur die Muttertiere Namen: Hanni, Marlies, Gertrud zum Beispiel. „Wir gucken schon auf badische Namen“, scherzt Zacharias. Aber auch Emma, Sisi - wie die österreichische Kaiserin - und Feline, benannt nach dem „Bambi“-Film, sind dabei. Der jüngste Nachwuchs ist erst ein paar Wochen alt. Männliche Tiere werden abgegeben, Böcke sind nur zur Paarung erwünscht.

Mit Ziegen hatten beide bis dato nichts am Hut, sagen sie.

Fritz las sich Fachwissen an. So schwer sei Ziegenhaltung nicht. „Die verwalten sich selbst“, sagt Zacharias. Mit Elektrozaun steckte das Duo die Wiesen ab und besorgte Pferdeanhänger, in denen die Tiere schlafen.

Sebastian Fritz hält auf einer Freifläche im Baden-Badener Ortsteil Varnhalt ein Tier aus seiner Zwergziegenherde in seinem Arm. Die Tiere sollen auf Wiesen die Hecken, Büsche und das Gras abfressen. (Foto: Uli Deck/dpa)

Rund 4000 Euro hätten sie investiert, bevor es richtig losging, sagt Zacharias. Neben laufenden Kosten für zusätzliches Futter und Equipment ist nun vor allem Zeit gefragt: Urlaube müssen abgesprochen werden, regelmäßig ist Wassernachschub nötig. Auch die Frauen der Feuerwehrmänner sind in die Ziegen-Versorgung eingebunden.

Eine Fläche von rund 4000 Quadratmetern sei in drei Monaten gut abgegrast, sagt Fritz. Ziegen sind da wie etwa auch Schafe gute Weidetiere für Streuobstwiesen. Vielerorts werden die natürlichen Rasenmäher zur Pflege des Geländes eingesetzt.

Ziegen fressen anders als Kühe, Schafe oder Pferde

Dabei haben Ziegen wegen ihrer Vorliebe für Gehölze eine besondere Stellung. Bis zu 70 Prozent der Nahrung könnten die ausmachen, heißt es bei der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. „Ihre speziellen Speichelenzyme erlauben ihnen die Verdauung von Baumrinde.“ Damit seien sie auch eine ideale Ergänzung etwa zu grasfressenden Kühen.

Ziegen fressen den Angaben zufolge auch anders als Kühe, Schafe oder Pferde: Sie knabberten quasi von oben nach unten. Bei rechtzeitigem Abtrieb blieben so die Pflanzen am Boden also noch erhalten. Damit unerwünschte Pflanzen allerdings nicht überhand nehmen, müsse nachgemäht werden, heißt es beim baden-württembergischen Ministerium für ländlichen Raum. Das bietet auch verschiedene Fördermöglichkeiten für die als „stark gefährdet“ eingestuften Naturräume.

Auf einer Freifläche im Baden-Badener Ortsteil Varnhalt blickt eine Zwergziege in die Kamera. Die Ziege gehört zur Herde von Sebastian Fritz und Marco Zacharias. (Foto: Uli Deck/dpa)

Etwa 80 000 bis 100 000 Hektar Streuobstwiesen gibt es im Südwesten nach Schätzungen des Naturschutzbunds Nabu. Mit 250 000 bis 300 000 Hektar gebe es in Deutschland die größten Streuobstbestände Europas. 5000 Tier-, Pflanzen- und Pilzarten tummelten sich dort.

Größere Probleme haben die Baden-Badener bislang keine gehabt. Mal habe ein Grundbesitzer nachträglich Pacht verlangt, sagt Zacharias. Das sei ärgerlich gewesen. Der Wolf sei in der Region aber noch kein Thema. Und Füchse trauten sich nicht an die furchtlosen Ziegen heran. „Wenn hier mal ein Hund vorbeikommt, den gehen die auch an“, sagt Zacharias. Gerade Muttertiere verteidigten die Lämmer. Wobei sie wiederum durchaus schroff mit dem behornten Kopf den Nachwuchs zur Seite stoßen, wenn mal Körnerfutter als Angebot gereicht wird.

Vom Hobby zum gemeinnützigen Verein?

Bislang ist das Ziegenprojekt ein Hobby der zwei Männer. Sollte der Einsatz mit dem Unternehmen gut laufen, könnten sie sich vorstellen, die Herde zu vergrößern. Vielleicht werde das Ganze dann zu einem gemeinnützigen Verein ausgebaut. Auch Überlegungen für einen Instagram-Kanal über die Ziegen gebe es, verrät Zacharias.

Denn die Tiere sind gefragt: Auch von weiter her kämen am Wochenende Touristen mit Kindern und guckten sich die Herde an, erzählt er. Und der ganze Ort weiß natürlich ebenfalls Bescheid, wem die tierische Attraktion gehört: „Da ruft auch schonmal jemand an, wenn eine Ziege es durch den Zaun geschafft hat und auf der falschen Seite steht.“