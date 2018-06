Ticketpreise für Bus und Bahn steigen weiter

Bus- und Bahnfahren dürfte nach Angaben der Betreiber auch in diesem Jahr in vielen Gemeinden teurer werden. Die Ticketpreise für den öffentlichen Nahverkehr könnten im Durchschnitt um 1,5 bis 2,0 Prozent steigen, wie der Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, Jürgen Fenske, in Berlin sagte. Ein Grund seien die anstehenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Personal- und auch Energiekosten spielten bei ihnen eine große Rolle. 2017 waren die Preise im öffentlichen Nahverkehr um durchschnittlich knapp 1,9 Prozent gestiegen.