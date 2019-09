Thunberg nach Protesten auf UN-Jugendklimagipfel erwartet

Ein junges Paar reist extra aus Stuttgart an, um in Laupheim zu heiraten. Am Donnerstag haben sich Julia Krause und Philipp Remer im Salzbüchsle das Ja-Wort gegeben. Den Entschluss fassten sie spontan, als sie das kleine, weiße Türmchen am Rande das Rosengartens im Fernsehen entdeckten.

Die beiden saßen Ende Juli zu Hause auf dem Sofa, zappten sich durch verschiedene Fernsehsender und blieben bei der SWR-Reportage „Expedition in die Heimat – Laupheim und seine Sterne“ hängen.