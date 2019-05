Thore Schölermann über sein Lampenfieber

Moderator Thore Schölermann (34) kämpft mit dem Lampenfieber. „Ich habe vor großen Shows witzigerweise das gleiche Gefühl wie vor Abiturprüfungen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Ihm täten heute alle Leute leid, die gerade im Prüfungsstress seien: „Ich konnte wochenlang nicht schlafen, weil ich so einen Schiss hatte.“ In der ersten Zeit seiner Moderation der Castingshow „The Voice of Germany“ habe er das Problem auch gehabt - „zwei Jahre lang. Jede Woche, wenn eine Live-Show war“.

Seit 2012 gehört Schölermann zum Moderatorenteam des ProSieben-Magazins „taff“ und ist beim selben Sender Moderator der Gesangsshow „The Voice of Germany“. 2018 moderierte er neben Rebecca Mir die RTL-Show „Masters of Dance“. Gerade endete die zweite Staffel der ProSieben-Realityshow „Get the F*ck out of my House“, die er zusammen mit seiner Verlobten Jana Julie Kilka moderierte.