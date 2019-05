Thomas Gottschalk tritt beim „Topmodel“-Finale auf

TV-Urgestein Thomas Gottschalk (69) wird beim diesjährigen Finale von „Germany's next Topmodel“ auf der Showbühne stehen. „Er hat Heidi Klum schon als Gastjuror in Folge neun unterstützt“, erklärte eine ProSieben-Sprecherin am Samstag. Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor berichtet.

Welche Rolle der Ex-„Wetten, dass..?“-Moderator bei der Show am Donnerstag in Düsseldorf spielen soll, wurde noch nicht verraten. „Lassen Sie sich überraschen.“

Ebenfalls auf der Gästeliste bei Heidi Klum (45) stehen US-Topmodel Tyra Banks, US-Schauspieler Channing Tatum, die Popband Jonas Brothers, die britische Singer-Songwriterin Ellie Goulding und die deutsche Band Tokio Hotel.

Im „GNTM“-Finale stehen die Kandidatinnen Simone (21) aus Stade bei Hamburg, Sayana (20) aus Grevenbroich bei Düsseldorf und Cäcilia (19) aus Freiburg im Breisgau.

Mitteilung (noch ohne Gottschalk-Bestätigung)

Ankündigung mit Gottschalk auf Gästeliste