Thomas Anders bekommt eigene Kochsendung

Der ehemalige Modern-Talking-Sänger Thomas Anders („You're My Heart, You're My Soul“) bekommt eine Kochsendung beim Südwestrundfunk.

„Koch mal ANDERS“ läuft ab 2. März montags bis freitags um 13.45 Uhr im SWR Fernsehen, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. Der 56-Jährige will demnach prominente Gäste am Herd „in vertrauter Atmosphäre einer modernen Landhausküche“ begrüßen.

Angesagt haben sich unter anderem Sängerin Isabel Varell, Comedian Matze Knop und Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich.

