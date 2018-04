Theresa May macht Sajid Javid zum britischen Innenminister

Die britische Premierministerin Theresa May hat nach dem Rücktitt von Innenministerin Amber Rudd den konservativen Politiker Sajid Javid in das Amt berufen. Er war zuletzt in der Regierung als Minister für Kommunen zuständig. Rudd hatte wegen ihres Verhaltens im Skandal um Einwanderer aus der Karibik ihr Amt aufgegeben. Die oppositionelle Labour-Partei hält May vor, schon sie selbst habe in ihrer Zeit als Innenministerin ein feindliches Klima für illegale Einwanderer geschaffen. Javid ist der Sohn eines pakistanischen Busfahrers.