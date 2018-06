Thekla Carola Wied sorgt für das Alter vor

Die Schauspielerin Thekla Carola Wied (71) beschäftigt sich viel mit dem Älterwerden.

„Mein Mann und ich klammern Themen wie Alter, Sterben und Tod in unseren Gesprächen nicht aus. Schon vor drei Jahren haben wir Betreuer für uns festgelegt, die, sollten wir Pflege benötigen, juristisch für uns zuständig sind“, sagte die Schauspielerin der Deutschen Presse-Agentur in München.

Wied ist am 30. März in dem ZDF-Film „Sein gutes Recht“ zu sehen, in dem sie eine ältere Dame spielt, die nach 60 Jahren ihre Jugendliebe Max (Matthias Habich) wiedertrifft. Für den an Demenz erkrankenden Max setzt eine Richterin einen Teilbetreuer ein.

„Man muss sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, um nicht selbst im Alter jede Selbstbestimmung zu verlieren“, sagte Wied. „Wenn wir Glück haben und der da oben irgendwie ein gnädiges Auge auf uns richtet, dann haben mein Mann und ich vielleicht noch zehn Sommer, ehe Altersgebrechen einsetzen. Aber was sind zehn Jahre? Diese zu nutzen, wäre unsere Aufgabe.“