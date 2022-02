Theaterbesucher wandern am Arlberg mitten durchs Bühnenbild

Ski Labor Lech

Das Teatro Caprile ist bekannt für seine raumunabhängigen Projekte. Die sechs österreichischen Schauspieler kommen aus Salzburg, Wien und Vorarlberg und haben sich für ein paar Proben- und Aufführungswochen gemeinsam in Lech einquartiert. Nichts ist hier erfunden, jede Szene kann so oder so ähnlich tatsächlich stattgefunden haben, alle Personen hat es gegeben. Die Theaterwanderung dauert vier Stunden, Rastmöglichkeiten gibt es bei den Indoor-Szenen. Grundlage des Stücks des Teatros Caprile und dessen Autor Andreas Kosek ist das Buch „Spuren – Skikultur am Arlberg“. Sabine Dettling und Bernhard Tschofen lassen in ihrem fast 400-seitigen Band, der vor acht Jahren erschienen ist, die Skigeschichte lebendig werden. Sie haben dafür jahrelang in Archiven gekramt, mit Zeitzeugen geredet, Fotos und Dokumente gesichtet und gesammelt. Auch die dunkeln Seiten kommen nicht zu kurz, immerhin haben zwei Weltkriege auch am Arlberg ihre Spuren hinterlassen.

Weitere Aufführungen in diesem Winter sind am 25.2., 27.2., 25.3. und 27.3. Anmeldung ist erforderlich. „Ski Labor Lech“ soll auch die nächsten Jahre aufgeführt werden. Informationen: www.landesmuseum.at, www.teatro-caprile.at

Wandertheater gibt es natürlich auch im Sommer, zum Beispiel im Ötztal, im Montafon oder im Schwarzwald. Viele Theater, so auch das Melchinger Theater Lindenhof, haben immer wieder mal Theaterwanderungen auf dem Spielplan.