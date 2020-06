The Sweet-Bassist Steve Priest gestorben

Der britische Rockmusiker Steve Priest ist tot. Der Mitbegründer und Bassist der Glamrock-Band The Sweet („Ballroom Blitz“) starb im Alter von 72 Jahren. Das teilte sein ehemaliger Bandkollege Andy Scott am Donnerstag mit.

„Ich bin erschüttert, Steve Priest ist gestorben“, schrieb Gitarrist Scott auf der offiziellen Facebook-Seite von The Sweet. „Obwohl es ihm gesundheitlich schlechter ging, hab ich mir diesen Moment nie vorstellen können. Niemals. Meine Gedanken sind bei seiner Familie.“

Priest hinterlässt seine Frau, drei Töchter und drei Enkelkinder. Der Bassist, der am 23. Februar 1948 in London geboren wurde, lebte zuletzt in Los Angeles. Unter dem Namen Steve Priest & The Sweet tourte er durch die USA. Gitarrist Scott, der nun das letzte überlebende Mitglied der alten Besetzung ist, geht mit anderen Musikern weiter als The Sweet auf Tournee.

In den 70er Jahren wurde die Band mit Hits wie „Teenage Rampage“, „Blockbuster“ und „Fox On The Run“ und mit extravaganten Bühnenoutfits weltberühmt. Auch im deutschen Fernsehen war die Gruppe häufig zu sehen und trat unter anderem mehrfach im „Musikladen“ auf. Scott nannte Priest, der mitunter auch in einigen Songs sang, „den besten Bassisten, mit dem ich je gespielt habe.“

