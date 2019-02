„The Prodigy“: Horror um Hochbegabten

Von einem der Produzenten des Horrorfilms „Der Exorzismus von Emily Rose“ kommt ein neues Kinostück zum Gruseln: In „The Prodigy“ erzählt uns Regisseur Nicholas McCarthy von einem überbegabten Jungen, der wegen seiner besonderen Fähigkeiten schon früh auf sich aufmerksam macht.

Miles aber, so der Name des Wunderjungen mit den verschiedenfarbigen Augen, ist nicht nur außerordentlich intelligent, er hat auch irgendetwas Böses in sich. Hat sich eine übernatürliche, eine paranormale Kraft des Jungen ermächtigt? In ihrer Verzweiflung sucht die, von der amerikanischen Schauspielerin Taylor Schilling („Orange Is the New Black“) verkörperte Mutter von Miles professionelle Hilfe.

The Prodigy, Hongkong/USA 2019, 92 Min., FSK o.A., von Nicholas McCarthy, mit Taylor Schilling, Brittany Allen, Jackson Robert Scott

