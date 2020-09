„The New Mutants“: Film aus dem „X-Men“-Universum

Der neue Film aus dem „X-Men“-Universum dreht sich um fünf Mutanten im Teenager-Alter, die in einer abgelegenen Forschungseinrichtung festgehalten werden - angeblich zu ihrem eigenen Schutz.

Dort findet sich auch die Jugendliche Dani Moonstar (Blu Hunt) wieder, nachdem sie als einzige einen Tornado in ihrem Heimatdorf überlebt hat. Nach anfänglichen Zweifeln freundet sie sich mit den anderen Teenagern in der Einrichtung an. Als sich in dem Gebäude unheimliche Vorfälle häufen, revoltieren die jungen Mutanten gegen die Forschungsleiterin Dr. Reyes.

Die aus „Emma“ bekannte Schauspielerin Anya Taylor-Joy sowie die Serienstars Maisie Williams („Game of Thrones“) und Charlie Heaton („Stranger Things“) sind in Hauptrollen zu sehen. Der als Gruselfilm angelegte „The New Mutants“ kommt mit großer Verspätung ins Kino. Die Dreharbeiten fanden bereits 2017 statt.

- The New Mutants, USA 2020, 94 Min., FSK ab 16, von Josh Boone, mit Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga.

