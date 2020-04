„The Masked Singer“ konnte sich steigern

Die ProSieben-Show „The Masked Singer“ hat mit dem Halbfinale ihre Zuschauerzahl leicht gesteigert. Am Bildschirm verfolgten am Dienstagabend 3,94 Millionen, wie das „Chamäleon“ rausflog - der Schauspieler und Kabarettist Dieter „Didi“ Hallervorden steckte in dem Kostüm. Das entspricht 12,5 Marktanteil.

Mehr als doppelt so hoch (25,9 Prozent) war die Quote bei den 14- bis 49-jährigen, die für die Privatsender im Zentrum des Interesses sind. In der Vorwoche hatten 3,88 Millionen das Spektakel angeschaut.

Das „ARD extra“ zur Corona-Krise erreichte im Ersten 4,50 Millionen (13,2 Prozent). Im Anschluss blieben bei der Historienserie „Charité“ 2,62 Millionen (7,6 Prozent) dran. Die ZDF-Doku „Elizabeth II - die ewige Queen“ wollten ab 20.30 Uhr 3,56 Millionen (10,4 Prozent) sehen. Der Krimi „Stralsund: Kreuzfeuer“ auf ZDFneo lockte 2,63 Millionen (7,7 Prozent) an. Für die Investoren-Show „Die Höhle der Löwen“ auf Vox konnten sich 2,20 Millionen (6,8 Prozent) begeistern.

RTL hatte die amerikanische Science-Fiction-Komödie „Guardians of the Galaxy“ im Programm, 1,80 Millionen (5,4 Prozent) sahen zu. Die US-Krimireihe „Navy CIS“ bei Sat.1 kam auf 1,76 Millionen (5,1 Prozent). Der Science-Fiction „Timeline“ auf Kabel eins erreichte 1,15 Millionen (3,5 Prozent und die RTLzwei-Reportage „Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken“ 1,04 Millionen (3,1 Prozent).