„The Girl from Ipanema“: Songschreiber Gimbel gestorben

Der Songschreiber Norman Gimbel, der die Texte zu Klassikern wie „The Girl from Ipanema“ oder „Killing Me Softly With His Song“ verfasste, ist tot.

Gimbel sei bereits am 19. Dezember im Alter von 91 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Kalifornien gestorben, teilte die Recording Academy, die die Musikpreise Grammys verleiht, in der Nacht zum Samstag mit. Er sei ein „brillanter“ und „unvergleichlicher“ Songschreiber gewesen, hieß es. Für seine Songs, darunter „I Got a Name“, „Happy Days“ und „It Goes Like It Goes“, gewann er unter anderem einen Grammy und einen Oscar.

Der 1927 in New York geborene Gimbel arbeitete schon früh für Musikverlage und am Broadway. Er arbeitete viel gemeinsam mit Charles Fox, unter anderem an „Killing Me Softly with His Song“, das 1973 zunächst von Roberta Flack gesungen wurde und 1997 auch noch einmal mit den Fugees zum Hit wurde. Antônio Carlos Jobims brasilianischen Hit „The Girl from Ipanema“ dichtete Gimbel aus dem Portugiesischen nach, die englischsprachige Aufnahme von 1963 machte das Lied zu einem der weltweit bekanntesten Songs des Bossa Nova. Das Lied wurde in vielen Versionen zum millionenfach verkauften Welthit.

Gimbel und Fox arbeiteten rund 30 Jahre lang gemeinsam und schrieben mehr als 150 Songs, darunter „Richard’s Window“ für Olivia Newton-John und „Ready to Take a Chance Again“ für Barry Manilow.