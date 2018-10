„The BossHoss“ im Interview: Stellen Sie Ihre Fragen an die Band

Neues Album, Stadiontour, Comeback in dem Erfolgsformat "The Voice": Die Rockband "The BossHoss" startet aktuell wieder voll durch. Nachdem die Band um die beiden Frontsänger Alec Völkel ("Boss Burns") und Sascha Vollmer ("Hoss Power") zuletzt eine kleine musikalische Auszeit genommen hat, gibt es Ende Oktober mit der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Black is Beautiful" neue Songs für ihre vielen Fans.

Zudem werden Vollmer und Völkel schon bald wieder als Coaches bei "The Voice Senior" zu sehen sein. Gemeinsam mit Mark Forster, Sasha und Yvonne Catterfeld suchen die Beiden die besten Gesangstalente Ü-60.

Es gibt Dinge, die Sie schon immer einmal von Boss Burns und Hoss Power wissen wollten? Schwäbische.de bietet am heutigen Mittwoch, 17.10., für alle User auf Facebook die Möglichkeit, Fragen an "The BossHoss" zu stellen.

Ab etwa 16.45 Uhr beantworten Völkels und Vollmer in einem Live-Interview auf der Facebook-Seite von Schwäbische.de ausgewählte Fragen unserer User. Teilnehmen ist ganz leicht. Schauen Sie ab 16.45 Uhr einfach auf unserer Facebookseite vorbei und posten Sie in den Kommentarspalten des Live-Videos Ihre Frage an die Band.

Alternativ können Sie eine Mail an online@schwaebische.de schicken.