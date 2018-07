The Black Eyed Peas gehen auf Welttour

New York (dpa) - Die Hip-Hop-Band The Black Eyed Peas wollen nach drei Jahren Pause wieder auf Tour gehen. Laut „MTV.com“ kündigen die vier Musiker will.i.am, apl.de.ap, Taboo und Sängerin Fergie alleine in Nordamerika 100 Konzerte an.

Weitere Auftritte sind in Großbritannien und anderen europäischen Städten geplant. Die „The E.N.D. World Tour 2010“ soll das „ultimative Black Eyed Peas-Partyerlebnis“ werden, versprach die Gruppe. Zuletzt stand die Band 2006 während der „Monkey Business“-Welttournee auf der Bühne. Die US-Tour startet am 4. Februar in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) und endet am 11. April im kanadischen Vancouver.