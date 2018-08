Thailändische Höhlenjungen aus dem Kloster zurück

Elf der im Juli nach mehr als zwei Wochen aus einer Höhle in Thailand geretteten Jungen haben am Samstag ihren Aufenthalt in einem buddhistischen Kloster beendet. Dort hatte sie neun Tage als Novizen verbracht, um den Dank für ihre Rettung zum Ausdruck zu bringen.

Am Samstag zeigten sie sich in den typischen orangen Gewändern und mit kahl rasierten Köpfen der Öffentlichkeit. Ihr 25-jähriger Trainer will drei weitere Monate als Mönch leben.

Im mehrheitlich buddhistischen Thailand ist es keine Besonderheit, dass Teenager und junge Erwachsene für einige Zeit ins Kloster gehen. Männer können als Mönche dienen, Jungen als Novizen. Einer der insgesamt zwölf geretteten Jugendlichen hatte sich an dem Ritual nicht beteiligt, weil er Christ ist.

Die Kicker einer Jugendfußballmannschaft im Alter von 11 bis 17 Jahren und ihr 25 Jahre alter Trainer waren am 23. Juni bei einem Ausflug in die Höhle Tham Luang-Khun Nam Nang Non im äußersten Norden Thailands von Wassermassen überrascht worden. Erst nach 17 Tagen kamen die letzten von ihnen frei. Rund um die Welt hatten Menschen die spektakuläre Rettungsaktion verfolgt.