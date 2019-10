Thüringer Parteien beenden ihren Wahlkampf

Einen Tag vor der Landtagswahl in Thüringen beenden die Grünen, die AfD und die CDU ihren Wahlkampf. Zum Wahlkampfabschluss der CDU wird heute in Erfurt die Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet. Grünen-Chef Robert Habeck und die Thüringer Grünen-Spitzenkandidatin Anja Siegesmund planen ein Bürgergespräch. Die AfD hat eine Kundgebung in der Innenstadt angemeldet. Erwartet werden unter anderem der Bundesvorsitzende Alexander Gauland und Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke. Linke, SPD und FDP hatten ihre Abschlussveranstaltungen bereits gestern.