Teurer Tropfen: Wein für mehr als 100.000 Euro versteigert

Warum das so ist, weiß eigentlich niemand so genau, aber eines ist sicher: Der Mensch liebt es, von irgendwo runterzugucken. Ganz im Gegensatz zum irgendwo raufgucken, das liebt er nicht so, weil er sich dabei wahrscheinlich kleiner vorkommt, als er eh schon ist. Das etwas hochtrabend „Mental-Spa-Hotel“ getaufte Haus Fritsch am Berg ist auf alle Fälle ein Ort, wo es sich ausgezeichnet hinuntergucken lässt. Und zwar auf den Bodensee, die Insel Lindau, das Alpenvor- und Alpenhinterland, und bei klarer Sicht auch weit hinein ins Oberschwäbische.