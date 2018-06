Terrorverdächtiger Abdeslam in französischer Isolationshaft

Der vermutlich einzig überlebende Terrorist der Anschläge von Paris sitzt nach seiner Auslieferung aus Belgien unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen in französischer Isolationshaft. Die Staatsanwaltschaft geht nun unter anderem wegen Beteiligung an terroristischen Taten und Mord gegen Salah Abdeslam vor. Er hat sich dazu aus Sicht der Ermittler einer terroristischen Vereinigung angeschlossen. Abdeslam wird Beteiligung an den Pariser Attentaten von Mitte November mit 130 Todesopfern vorgeworfen. Ob er auch an der Vorbereitung der Brüsseler Anschläge beteiligt war, ist unklar.