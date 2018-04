Terrorgefahr in Berlin? Polizei prüft Hinweise

Von Hans Aierstok

Mit einer Rangelei an der Eckfahne hat es begonnen, doch dann artete die Situation aus. In der 70. Minute stritten sich ein Spieler vom TSV Türkgücü Ehingen und Jonas Birk vom VfL Munderkingen an der Eckfahne um den Ball.

Spieler landet im Krankenhaus Der Ehinger Spieler soll ausgeflippt und tätlich gegen seinen Gegenspieler vorgegangen sein. Er soll ihm den Hals so zugedrückt haben, dass ihm zunächst der Atem wegblieb. Jonas Birk wurde anschließend vorsichtshalber ins Krankenhaus verbracht.