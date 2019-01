Terror kehrt nach Nairobi zurück: Mindestens 14 Anschlagstote

Fünf Tage nach dem Lawinenabgang im Skigebiet Lech-Zürs am Arlberg haben die Einsatzkräfte die Leiche des bislang vierten vermissten Skifahrers gefunden. Gegen 12.30 Uhr entdecken die Retter den Verschütteten im Wöstertal im Skigebiet Lech-Zürs am Arlberg. Der 28-Jährige war am Samstagnachmittag mit drei Kameraden abseits der Piste unterwegs, als die Gruppe von einer Lawine verschüttet wurde.

Drei Skifahrer aus dem Raum Biberach und Bad Wurzach wurden bereits Samstagnacht von der Bergrettung Lech geborgen.