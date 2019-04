Termine für diesjährige Nobelpreisbekanntgabe stehen fest

Die Nobelpreisträger werden in diesem Jahr zwischen dem 7. und 14. Oktober bekanntgegeben, teilte die Nobelstiftung mit. Den Anfang machen die wissenschaftlichen Preise in Medizin, Physik und Chemie am Montag, Dienstag und Mittwoch der Woche, gefolgt von einer Doppelvergabe des Literaturnobelpreises für die Jahre 2018 und 2019 am Donnerstag. Zum Abschluss wird am Freitag der Friedensnobelpreisträger bekanntgegeben. Als Letztes wird am 14. Oktober der Wirtschaftsnobelpreis verkündet. Verliehen werden die Auszeichnungen dann am 10. Dezember in Stockholm und Oslo.