Tennisspieler Andy Murray hat sich verlobt

Der schottische Tennisspieler Andy Murray (27) hat sich mit seiner Freundin Kim Sears (26) verlobt. Murray und Sears sind seit mehreren Jahren ein Paar, beide haben allerdings versucht, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Die Nachricht von der Verlobung wurde auch nicht von dem Wimbledon-Sieger selbst bekanntgegeben, sondern von seinem Agenten auf Nachfragen bestätigt. Seit langem war über eine anstehende Hochzeit des 27-Jährigen spekuliert worden.

Nachdem Murray 2013 das Turnier in Wimbledon als erster Brite seit 77 Jahren gewonnen hatte, hatten Buchmacher sogar Wetten darauf angeboten, dass der Sportler sich innerhalb eines Jahres mit seiner Lebensgefährtin verlobt. Murray selbst hatte die Gerüchte angeheizt, indem er zu Jahresbeginn einem Fan halb im Scherz getwittert hatte: „Wir heiraten direkt nach Wimbledon, sollte ein großartiger Tag sein.“ Kurz darauf hatte der 27-Jährige allerdings drei Dinge in dem Kurznachrichtendienst richtiggestellt: „Ich rauche kein Gras, ich heirate (noch) nicht und ich will nicht Rafael Nadal umbringen.“

Sears ist von ihrer künftigen Schwiegermutter Judy Murray einmal beschrieben worden als „das Beste, was Andy passieren konnte“. Die Tochter eines früheren Managers des britischen Tennis-Dachverbands ist regelmäßig bei den Matches ihres künftigen Mannes Tribünengast.

Wenn man britischen Boulevard-Medien glauben darf, sagte die Künstlerin auf Murrays Frage ohne Zögern „Ja“. Der 27-Jährige soll mit einem Diamant-Ring um ihre Hand angehalten haben.

