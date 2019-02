Tears for Fears geben Konzerte in Berlin und Hamburg

Die Band Tears For Fears („Shout“) steht erstmals seit längerem wieder in Deutschland auf der Bühne. Roland Orzabal und Curt Smith (beide 57) sind am Samstag (20.00) im Berliner Tempodrom zu Gast und am kommenden Dienstag in Hamburg.

Im Rahmen ihrer „Rule the world“-Tour präsentieren die Briten eine Auswahl ihrer größten Hits wie „Mad world“ und „Everybody wants to rule the world“. Im Sommer stehen dann noch mehrere Open-Air-Konzerte an - in Bonn (28.6.), München (12.7.), Bruchsal (13.7.) und Mainz (14.7.). Ursprünglich war die „Rule the World“- Europatour für Mai 2018 geplant, aber damals aus gesundheitlichen Gründen abgesagt worden.

