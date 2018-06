Taylor Swift gleich doppelt im Rekorde-Buch

London/Berlin (dpa) - Die amerikanische Sängerin Taylor Swift (23) ist in der neuen Ausgabe des Guinness-Buchs der Rekorde gleich zweimal vertreten: Sie ist die erste Solo-Künstlerin, der es zweimal gelungen ist, in den USA mehr als eine Million Alben innerhalb einer Woche zu verkaufen.

Außerdem kann sie sich der am schnellsten verkauften digitalen Single rühmen: Der Song „We Are Never Ever Getting Back Together“ hatte beim Erscheinen im August 2012 innerhalb von 50 Minuten die Spitze der iTunes-Single-Charts erklommen, wie „Guinness World Records“ mitteilte.