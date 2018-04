Tausende protestieren gegen Gewalt in Mexiko

Von Schwäbische Zeitung

In Burladingen ist der katholische Kindergarten St. Fidelis am Freitagmorgen durch einen Brand zerstört worden. Den Sachschaden beziffern Fachleute auf über 200 000 Euro. Polizei und Staatsanwalt ermitteln wegen des naheliegenden Verdachts der Brandstiftung. Einsatzkräfte haben festgestellt, dass Türen des Kindergartens aufgebrochen waren. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob das Feuer in Zusammenhang mit einem Einbruch im Kindergarten in der Jahnstraße steht, der sich in derselben Nacht ereignete.