Tausende feiern Wintersonnenwende im englischen Stonehenge

Nachdem ein Zeuge sich am Samstag bei der Polizei gemeldet hat, bestand der Verdacht, dass eine Person in den Sauweiher in Isny gefallen war. Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz auf Nachfrage von Schwäbische.de mit.

An der Suche am Samstagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr war die Feuerwehr Isny, das DLRG aus Wangen und Bad Wurzach, sowie das Rote Kreuz aus Leutkrich und Isny. Mit der über der Wasseroberfläche schwebenden Drehleiter suchten die Einsatzkräfte den Weiher mit Wärmebildkameras ab.