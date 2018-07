Tausende demonstrieren gegen Polizeigesetz

Von Aalener Nachrichten

Die Autofahrerin, die bei einem schweren Unfall am Samstag gegen 13.40 Uhr auf der B29 Höhe Schwäbisch Gmünd West aus ihrem Auto geschleudert worden ist, ist noch an der Unfallstelle verstorben. Die B29 ist in Fahrtrichtung Aalen weiterhin voll gesperrt.

Laut Polizei habe die Autofahrerin vor dem Einhorntunnel auf einer der Fahrspuren der Bundesstraße angehalten. Ein ihr nachfolgender Transporter sei ungebremst aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls habe sich das Auto der Frau überschlagen.